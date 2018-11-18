بلماضي يفي بوعده لأنصار الخضر ويفك هذه العقدة !!

وفى الناخب الوطني جمال بلماضي بالوعد الذي قطعه على أنصار المنتخب الوطني والشعب الجزائري بعد مواجهة البنين الآخيرة.

وقاد “بلماضي” الخضر أمسية اليوم الأحد لتحقيق الفوز على مُضيفه الطوغولي برباعية لهدف في الجولة ال5 من المجموعة ال4 لتصفيات “الكان” المُقررة بالكاميرون صيف 2019.

ويُعتبر هذا الفوز الأول لمُحاربي الصحراء خارج الديار منذ تاريخ 2 جوان 2016 أين فاز أشبال “كريستيان غوركوف” أنذاك على “السيشل” بهدفين دون رد سجلهما ياسين بن زية وهلال العربي سوداني.

وكان “بلماضي” قد وعد بعد خسارة البنين الآخيرة بتحقيق الفوز في إفريقيا وكسر العقدة لُيحقق ذلك اليوم بعد مرور 898 يوم.