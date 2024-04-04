بلماضي يقترب من العودة لدوري نجوم إكسبو القطري

كشفت تقارير إعلامية فرنسية، اليوم الخميس، عن إقتراب عودة الناخب الوطني السابق جمال بلماضي، إلى مجال التدريب.

بعد نهاية مغامرته التدريبية مع المنتخب الوطني عقب الإقصاء من الدور الأول لكأس أمم إفريقيا 2023 بالكوت ديفوار.

ووفقا لتقرير نشره موقع “فووت ميركاتو” الفرنسي، فإن المدرب بلماضي دخل إهتمامات ناديه السابق الدحيل القطري، تحسبا لقيادة عارضته الفنية بداية من الموسم الجديد.

وأوضح المصدر، أن فشل المدرب الحالي كريستوفر غالتييه هذا الموسم في المنافسة على لقب البطولة والكأس، بالإضافة للإقصاء من رابطة الأبطال الآسياوية، جعل من إدارة نادي الدحيل تفكر في تغيير المدرب الفرنسي.

يجدر الإشارة، سبق للمدرب جمال بلماضي الإشراف على تدريب نادي الدحيل القطري، وتوج معه بثلاثية تاريخية موسم 2017-2018. بتحقيق ألقاب بطولة الدوري، وكأس قطر، وكأس الأمير، فضلًا عن حصوله على جائزة أفضل مدرب في قطر.