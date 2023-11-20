بلماضي يقترب من تحطيم رقم قياسي جديد مع المنتخب الوطني

يقترب الناخب الوطني جمال بلماضي، من تحقيق رقم قياسي مع المنتخب الوطني بعد 5 سنوات من إشرافه على العارضة الفنية للخضر.

وبمناسبة مواجهة أمس الأحد أمام الموزمبيق برسم ثان جولات المجموعة السابعة لتصفيات مونديال 2026.

يكون بلماضي قد وصل للمباراة رقم 59 مع محاربي الصحراء، متساويا مع الناخب الوطني السابق رشيد مخلوفي.

ولاتزال لبلماضي 13 مباراة لتحطيم الرقم القياسي للناخب الوطني السابق رابح سعدان، كأكثر مدرب قاد العارضة الفنية للخضر برصيد 72 مباراة.

وللإشارة، لم يعرف الناخب الوطني بلماضي في سنة 2023 طعم الهزيمة، حيث خاض رفقة الخضر 10 مباريات حقق الفوز في مواجهات وتعادل في 3 مواجهات.