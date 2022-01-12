بلماضي يقسم تدريبات الخضر إلى فوجين

سطر الناخب الوطني، جمال بلماضي، برنامج خاص للاعبيه، خلال الحصة التدريبية التي أجراها المنتخب الوطني أمسية اليوم الأربعاء.

وانطلقت هذه الحصة التدريبية بمشاركة كل التعداد باستثناء الثنائي ألكسندر أوكيدجا، واسماعيل بن ناصر.

وكشف موفد “النهار”، عن تسريح بلماضي، للاعبين الذين شاركو في مواجهة سيراليون، للعودة إلى الفندق عبر حافلة صغيرة، على غرار محرز، سليماني، زروقي، عطال، براهيمي.

كما استكمل الناخب الوطني هذه الحصة التدريبية، رفقة بقية التعداد الذي غاب عن المواجهة الأولى أمام سيراليون.

يذكر هذه التحضيرات التي يجريها المنتخب الوطني، تأتي استعداد لمباراته المقبلة أمام منتخب غينيا الإستوائية.