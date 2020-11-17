بلماضي يقصف التحكيم الإفريقي

لم يتردد الناخب الوطني جمال بلماضي، في توجيه إنتقاد مُباشر للتحكيم الإفريقي، الذي يظلم أشباله في كل مرة.

وقال في تصريحات للقناة الرسمية للفاف :”هناك أمور لا أريد الحديث عنها، ولكن الحكام يكونون دائما في جهة مُعاكسة لنا”.

وواصل :”نريد أن تكون القرارات عادلة على أقل تقدير، شاهدنا في زيمبابوي، بأن الأخطاء كانت تصفر للخصم لا لنا”.

وأردف :”كما أن لاعبينا تحصلوا على إنذرات مُبكرة، عكس المُنافس، كما أننا ظُلمنا ذهابا عندما إحتسب هدف غير شرعي لزيمبابوي”.

وختم :”على كل حال نحن مُجبرون على التأقلم، هذه هي إفريقيا”.