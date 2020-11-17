بلماضي يقصف التحكيم الإفريقي

الرياضة
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بلماضي يقصف التحكيم الإفريقي
بقلم إسماعيل عشاش

لم يتردد الناخب الوطني جمال بلماضي، في توجيه إنتقاد مُباشر للتحكيم الإفريقي، الذي يظلم أشباله في كل مرة.

وقال في تصريحات للقناة الرسمية للفاف :”هناك أمور لا أريد الحديث عنها، ولكن الحكام يكونون دائما في جهة مُعاكسة لنا”.

وواصل :”نريد أن تكون القرارات عادلة على أقل تقدير، شاهدنا في زيمبابوي، بأن الأخطاء كانت تصفر للخصم لا لنا”.

وأردف :”كما أن لاعبينا تحصلوا على إنذرات مُبكرة، عكس المُنافس، كما أننا ظُلمنا ذهابا عندما إحتسب هدف غير شرعي لزيمبابوي”.

وختم :”على كل حال نحن مُجبرون على التأقلم، هذه هي إفريقيا”.


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