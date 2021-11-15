بلماضي يقصف المصريين بعد تعمدهم قطع النشيد الوطني!

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي عن حادثة قطع النشيد الوطني بملعب القاهرة الدولي الذي احتضن مباراة الخضر أمام منتخب جيبوتي.

وقال بلماضي خلال الندوة الصحفية التي نشطها صبيحة اليوم الإثنين للحديث عن مباراة الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

“علينا أن نحترم النشيد البوركينابي يوم غد، نحن نحترم كل البلدان التي نلعب أمامها، عكس ماحدث في المباراة الأخيرة، اين تعمدوا على بعث ربع النشيد الوطني وقطعه سريعا، لكن اللاعبين قاموا بعملهم وأدوا النشيد الوطني”

وأضاف: “الغريب في الأمر أنهم أعادوا النشيد عندما كنا فوق أرضية الميدان لمباشرة اللقاء، نحن نحترم منافسينا ولا نقوم بمثل هذه التصرفات”.