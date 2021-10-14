بلماضي يقصف دولور بكلمات ثقيلة ويصف طلبه بالحماقة !

قصف الناخب الوطني جمال بلماضي اللاعب أندي دولور لاعب نيس الفرنسي واصفا طلبه بالتوقف عن اللعب مع الخضر لمدة سنة بالأضحوكة الكبرى.

بلماضي قال أمسية اليوم الخميس في اتصال هاتفي مع أرمسي الفرنسية:”طلب دولور التوقف عن اللعب للخضر لمدة سنة واحدة هي أكبر نكتة في السنة”.

“لا يُمكن المرور على هاته الأشياء بكل سهولة، طلبه يُعتبر بمثابة غباء وحماقة في نفس الوقت، ونحن لانقبل ذلك”.

“لماذا يُريد التوقف لسنة فقط؟ نحن نذهب لخوض المباريات في إفريقيا في ظروف صعبة ليأتي دولور بعد ذلك مثل العروس الصغيرة ليُشارك في المونديال”.