بلماضي يقصف فرحات على المُباشر

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بلماضي يقصف فرحات على المُباشر
بقلم إسماعيل عشاش

لم يتردد الناخب الوطني، جمال بلماضي، في توجيه قصف على المُباشر، لزين الدين فرحات، الذي لم يتواجد في قائمته المعنية بمواجهتي زامبيا وبتسوانا.

وبدأ “الكوتش”، حديثه عن “زينو” بطريقة هادئة قائلا :”هو لاعب يُقدم مُستويات جيدة، هذا الموسم مع نيم”.

لينطلق في توجيه رسالته :”أريد أن أقول فقط، بأن ما حدث مع الأندية الفرنسية التي عطلت اللاعبين، أظهر لنا الكثير”.

وأضاف :”ما حدث سمح لنا، بالوقوف على تصرفات بعض اللاعبين”.

وواصل :”لقد تحصلت على إشارات واضحة، بخصوص بعض اللاعبين ومدى رغبتهم في التواجد مهما كانت الظروف معنا”.

وظهر جليا بأن افضل مُدرب في إفريقيا لعام 2019، غير راضٍ عن تصرفات فرحات، في الأيام الماضية.


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