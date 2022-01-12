بلماضي يقود أولى الاستعدادات لغينيا الاستوائية وسط غياب ثنائي الخضر

عرفت الحصة التدريبية التي جرت اليوم بالملحق الأولمبي التابع لملعب “جابوما” بدوالا الكاميرونية غياب عدد من اللاعبين للمنتخب الوطني.

وغاب عن حصة الاسترجاع كل من الحارس ألكسندر أوكيدجة ومتوسط الميدان اسماعيل بن ناصر.

في حين حضر كل اللاعبين الاخرين بلايلي. مبولحي. بلعمري. بن سبعيني. بن دبكة. شتي. حلايمية. بولاية. تاهارت. براهيمي. بدران. عمورة. بونجاح. زرقان. توغاي. بن عيادة. فغولي. عطال. بلقبلة. سليماني. محرز. ماندي. بن رحمة. زغبة.

كما حضر كل من وناس وزروقي بالحصة التدريبية بشكل متأخر بعدما كان الثنائي يتدرب بشكل منفرد في قاعة تقوية العضلات.

كما تدرّب محرز وزملائه وسط ظروف ملائمة و مواتية تماما باستثناء ارتفاع درجة الحرارة بدوالا بشكل كبير.

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