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بلماضي يكافئ محاربي الصحراء

الرياضة
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بلماضي يكافئ محاربي الصحراء
بقلم كريم.تيغرمت

منح الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي، يوم راحة لأشباله، بعد المجهود الكبير الذي قدموه أمس الأحد، خلال فوزهم على منتخب كينيا.

وسيستفيد من هذه الراحة، جميع اللاعبين الذين شاركو في مباراة أمس الأحد، أمام منتخب كينيا، لإسترجاع أنفاسهم، مع حصة تدليك.

وفي المقابل برمج جمال بلماضي، حصة تدريبية خفيفة، لبقية اللاعبين اللذين اكتفو بكرسي الإحتياط خلال مواجهة كينيا.

ومن المقرر العودة إلى التدريبات بتعداد كامل، غدا الثلاثاء، تحضيرا للمباراة الهامة التي تنتظر الخضر، الخميس المقبل، أمام منتخب السينغال، لحساب الجولة الثانية، من المجموعة الثالثة.


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