بلماضي يكشف أبرز الصعوبات التي واجهته قبل إحراز الكان

الرياضة
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بلماضي يكشف أبرز الصعوبات التي واجهته قبل إحراز الكان
بقلم كريم.تيغرمت

أبرز الناخب الوطني جمال بلماضي، الصعوبات التي واجهها، قبل بلوغ الهدف المنشود، واحراز كأس أمم إفريقيا 2019.

وصرح بلماضي، في حوار لموقع “الفاف”: “في البداية أصعب شيء كان اختيار قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في هذه الكان”.

وأوضح مدرب الخضر: “كان علينا التفكير في كل الاحتمالات، وكانت بعض الاختيارات جد صعبة، على غرار استبعاد بن زية، من القائمة”.

وتابع جمال بلماضي: “الصعوبة الثانية التي كانت في انتظارنا بعد اختيار قائمة الـ23 لاعب، هي الموازنة بين اللاعبين الذي كانت تنقصهم المنافسة، مع بقية زملائهم”.

وأوضح بلماضي، فيما يخص المباريات، أنه كان من المتوقع منذ البداية أن تكون كلها صعبة، وعن التحضيرات، وتنظيم الكان، فكلها كانت في المستوى.


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