بلماضي يكشف أسباب استدعاء رباعي اتحاد العاصمة

عرج الناخب الوطني، جمال بلماضي، للحديث عن أسباب استدعائه لرباعي اتحاد العاصمة، محيوص ولوصيف وشيتة وبلعيد، لمواجهتي أوغندا وتونس.

وأبرز مدرب الخضر، بأنه يتابع محيوص، منذ فترة طويلة وهو يملك إمكانيات كبيرة، مضيفا: “تضييعه لضربة الجزاء لا يهمني، انهى الشان هدافا للدورة وكان قادرا على التواجد معنا في التربص الماضي”.

وبخصوص لوصيف، أكد بلماضي، بأن لاعب بارادو السابق، كان مع الخضر، قبل سنوات من الآن، واستغل حاليا غياب عطال بداعي الإصابة، موضحا بأنه يستحق الدعوة.

أما بخصوص شيتة، فقال بلماضي: “لولا إصابته الخطيرة سابقا لكان معنا، وشارك في كأس أمم إفريقيا 2019.”