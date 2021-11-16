بلماضي يكشف أسباب التأهل بصعوبة أمام بوركينافاسو

كشف منذ قليل الناخب الوطني جمال بلماضي الأسباب التي جعلت اللاعبين يُقدمون أداءا متوسطا في مواجهة بوركينافاسو.

وقال بلماضي في الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة الخضر وتأهلهم للمُباراة الفاصلة.

“هذا النوع من المُباريات التي يدخلها الفريق من أجل التعادل دائما ما تكون صعبة ومُعقدة”.

“في الحقيقة نحن لم ندخل مواجهة بوركينافاسو من أجل التعادل وهذا لم نفعله في أي مُباراة من قبل”.

“مواجهة اليوم كانت مُعقدة من الناحية النفسية خاصة وأن اللاعبين شعروا ببعض الخوف من تلقيهم لهدف مُباغت وكذا كان هناك بعض التردد”.