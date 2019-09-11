بلماضي يكشف أسرار النجاح مع “الخضر”

كشف الناخب الوطني، جمال بلماضي، اليوم الأحد سر نجاحه مع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وتتويجهم باللقب القاري.

وفي مكالمة هاتفية على راديو “RMC” الفرنسية، قال بلماضي، أنه يعود الفضل بالتتويج القاري للتشكيلة التي يمتلكها من لاعبين وإداريين.

وأضاف بلماضي قائلا: ” يعود تتويج “الأفناك” بـ”الكان”، على وجه الخصوص على للمجموعة القوية والمميزة التي كنت أمتلكها “.

وتابع قائلا: “لم تواجهني أي مشاكل معهم، إلّا قضية بلقبلة التي تعاملنا معها بالشكل اللازمة كما أنّه هو كذلك تحمّل كل المسؤولية”

وقال المدير الفني: “يمكن أن أؤكد لكم أنّني لم أعمل مع مجموعة كهذه لاكمدرب ولاكلاعب”.