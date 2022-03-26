بلماضي يكشف أوراقه ويحدد مفتاح الفوز في لقاء العودة أمام الكاميرون

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم السبت، عن لقاء العودة، من الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر، والذي سيجمعهم بالكاميرون.

وكشف بلماضي، في تصريحات لتلفزيون “النهار”: “منتخب الكاميرون سيأتي إلى الجزائر، بحثا عن التدارك، وضمان التأهل للمونديال”.

كما أضاف: “لاعبونا جد مركزين، ويدركون بأن التأهل لم يحسم بعد، رغم فوزنا في لقاء الذهاب بالكاميرون”.

وأردف بلماضي: “على اللاعبين الاسترجاع كما ينبغي، وفي أقرب وقت، كون ذلك هو مفتاح الفوز، في لقاء العودة”.

وأكد جمال بلماضي، بأن عمل كبير ينتظر الطاقم الطبي للمنتخب الوطني، من أجل ضمان الجاهزية البدنية التامة للاعبين.