بلماضي يكشف الأسباب الحقيقية وراء التعثّر أمام سيراليون

أبدى الناخب الوطني ثقة كبيرة في المنتخب الوطني رغم التعادل أمام سيراليون اليوم بملعب جاموبا.

وقال بلماضي خلال الندوة الصحفية التي انعقدت بمركز الصحافة التابع لملعب جابوما “المباراة كانت سهلة في بداية الأمر. طريقة اللعب بالنسبة للخصم عرقلتنا بعض الشيء بدنيا كان ممتازا. الحرارة والرطوبة”.

وعن الصعوبات قال بلماضي “واجهتنا عدد من الصعوبات، واجهنا منتخبا كان مفعم بالطاقة. سيراليون كانت تريد عدم تلقيها الأهداف وهو ما تحقّق”.

كما أكّد بلماضي أنّه كان يريد البحث عن الحلول قائلا “أردنا البحث عن الفراغات وعن الخلل من أجل التسجيل. لكننا لم نفلح في ذلك”.