بلماضي يكشف الحالة الصحية لوناس بعد اصابته الخطيرة

فاز سهرة اليوم الأحد المُنتخب الوطني الجزائري على نظيره المُنتخب المالي في مُباراة ودية تحضيرية بفضل رياض محرز، المواجهة جرت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بدون حضور الجمهور وهي الثانية لأشبال الناخب الوطني جمال بلماضي في تربص شهر جوان.

جمال بلماضي قال عقب مواجهة المنتخب المالي التي انتهت بفوز الخضر بهدف يتيم دون رد:”إصابة عطال ليست خطيرة و منحناه راحة و سيكون حاضرا أمام تونس.. إصابة وناس ليست خطيرة و أتأسف لما حدث له”.