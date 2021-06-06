بلماضي يكشف الحالة الصحية لوناس بعد اصابته الخطيرة

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بلماضي يكشف الحالة الصحية لوناس بعد اصابته الخطيرة صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

فاز سهرة اليوم الأحد المُنتخب الوطني الجزائري على نظيره المُنتخب المالي في مُباراة ودية تحضيرية بفضل رياض محرز، المواجهة جرت بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بدون حضور الجمهور وهي الثانية لأشبال الناخب الوطني جمال بلماضي في تربص شهر جوان.

جمال بلماضي قال عقب مواجهة المنتخب المالي التي انتهت بفوز الخضر بهدف يتيم دون رد:”إصابة عطال ليست خطيرة و منحناه راحة و سيكون حاضرا أمام تونس.. إصابة وناس ليست خطيرة و أتأسف لما حدث له”.

وكان المُنتخب الوطني قد واجه بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة منتخب موريتانيا وديا سهرة الخميس الماضي وفاز عليه برباعية كاملة مقابل هدف وحيد، في حين سيُجري أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي آخر مُباراة ودية لهم في تربص شهر جوان يوم الجمعة المُقبل ضد المنتخب التونسي بملعب حمدي العقربي  “رادس” بالعاصمة التونسية تونس.


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