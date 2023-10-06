بلماضي يكشف القائمة المعنية بمواجهتي الرأس الأخضر ومصر

أعلن الناخب الوطني جمال بلماضي عن القائمة المعنية بالتربص المقبل لـ “الخضر” استعدادا لمواجهتي جزر الرأس الأخضر و مصر.

وعرفت القائمة مفاجاة بتواجد اللاعبين أمين غويري الذي كان منتظرا، بعدما أكد ذلك، عبر صفحته الرسمية على انستغرام في وقت سابق، عن اختياره الدفاع على الألوان الوطنية، عندما نشرصورة له بالقميص الوطني.

كما شهدت القائمة تواجد بشير بلومي ابن الأسطورة لخضر بلومي، المتألق مؤخرا مع فريقه فارينزي البرتغالي.

وهو اللاعب الذي اختير في عدد من المرات في التشكيلة المثالية الأسبوع للدوري البرتغالي.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti