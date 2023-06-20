بلماضي يكشف تشكيلته الأساسية أمام تونس

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مباراة اليوم في مباراة تونس التي ستلعب بملعب 19 ماي بعنابة.

و أحدث جمال بلماضي عدد من التغييرات، أين قرر الاعتماد على الركائز سيما وأن المباراة تعتبر داربي مغاربي.

كما عرفت التشكيلة الأساسية دخول القائد رياض محرز أساسيا وهو الذي تواجد في بنك الاحتياط في لقاء أوغندا.

وعرفت تواجد فارس شايبي في القائمة الذي يعول عليها بلماضي كثيرا إلى جانب سليماني وغيتون والحارس زغبة وزروقي.

وتمثلت القائمة في كل من :زغبة، ماندي، توقاي، قيتون، توبة، زروقي، بن طالب، شايبي، محرز، سليماني، بن رحمة.

إلى جانب ذلك، كشفت الاتحادية التونسية لكرة القدم عن تشكيلة منتخب “نسور قرطاج” التي تمثلت في كل من:دحمان، فالري، طالبي،مرياح، كشريدة، عبدي،بن رمضان، عيديوني، عاشوري، حنبعل، جبايلي

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