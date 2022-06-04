بلماضي يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة أوغندا

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها اليوم السبت، في مواجهة أوغندا، ضمن افتتاج تصفيات كان 2023.

وشهدت التشكيلة الأساسية التي اختارها بلماضي جملة من التغييرات، سعيا منه للإطاحة بأوغندا،

في حين أجرى الناخب الوطني، بعض التغيرات في تشكيلته الأساسية، على مستوى الخطوط الثلاثة، مثلما كان منتظرا.

وضمت التشكيلة الأساسية للخضر كل من: زغبة. بن عيادة.بن سبعيني. توبة. ماندي. زرقان. زروقي. بن ناصر. بلايلي . غزال. سليماني.