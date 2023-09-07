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الرياضة

بلماضي يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة تنزانيا

بقلم كريم تيغرمت
بلماضي يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة تنزانيا
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كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها اليوم الخميس، في بداية مباراة الخضر أمام تنزانيا.

واختار الناخب الوطني، العناصر الأكثر جاهزية، ليدخل بها هذه المباراة، التي تندرج ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات “كان 2023”.

وضمت التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني كل من: ماندريا، قيتون، آيت نوري، ماندي، توقاي، زرقان، قادري، عبدلي، شعيبي، بوعناني، محيوص.

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