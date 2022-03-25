بلماضي يكشف تشكيلته الأساسية في مواجهة الكاميرون

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، تشكيلته الأساسية التي سيبدأ بها مباراة اليوم الجمعة، التي ستجمعهم بمنتخب الكاميرون.

وأجرى بلماضي بعض التغييرات على تشكيلته الأساسية، في المواجهة التي سيدخلها اليوم أمام الكاميرون.

كما ضمت التشكيل الأسياسية للخضر، حسب مصادر “النهار”، كل من: مبولحي، بن عيادة، ماندي، بن العمري، بن سبعيني، بدران، زروقي، بن نصار، محرز، بلايلي، وسليماني.

يذكر أن هذه المباراة، التي يحتضنها ملعب “جابوما”، تدخل ضمن ذهاب الدور الفاصل المكؤهل لكأس العالم قطر 2022.