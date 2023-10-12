بلماضي يكشف تشكيلته في مواجهة الرأس الأخضر

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في المباراة الاستعدادية التي ستجري اليوم الخميس أمام منتخب الرأس الأخضر.

وأجرى الناخب الوطني جمال بلماضي عدة تغييرات مقارنة بالمباراة الماضية التي لعبتها الكتيبة الوطنية امام منتخب السنغال سابقا.

كما ستعرف التشكيلة تواجد المهاجم أمين غويري لأول مرة في التشكيلة رغم توافده الحديث على الكتيبة الوطنية.

وقرر بلماضي الاعتماد على عدد من اللاعبين الركائز و اعطاء الفرصة للاعبين الشباب في الوقت نفسه.

يشار إلى ان المباراة تندرج ضمن التحضيرات لـ “الكان” التي ستجري بكوت ديفوار، وتصفيات كأس العالم المقبلة.