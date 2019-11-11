بلماضي يكشف تفاصيل حادثة الصحفية السنغالية!

وتحدث بلماضي عن مشوار النجمة الثانية خلال روبورتاج مطول بث على قناة Bein sport أمسية الإثنين قائلا:

“عندما أتواصل في الندوات الصحفية يكون فيها رسائل ما بين السطور.. السيدة طرحت علي سؤال متعلق بتغييرات التي سأقوم بها على مستوى التشكيلة بالنظر إلى المباراة الأولى، يعني أنها حاولت التعرف على الخطة، وتضعني في موقف حرج، وقلت في نفسي سنغير إتجاه الضغط، وقلت أنني أعرف منتخب السنغال جيدا، فأي مشجع سنغالي سيعطيك التشكيلة، لكنني أعطيتها الخطة، لا أقول أننا فزنا بالمباراة خلال الندوة الصحفية، لكن ما فعلته أبعد عني الضغط نوعا ما ”