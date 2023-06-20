بلماضي يكشف تفاصيل شجاره مع لاعب منتخب تونس ويردّ

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي رضاه التام لما قدّمه لاعبيه في مباراة اليوم أمام تونس الودية التي كان ذات طابع رسمي.

وقال جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة بملعب 19 ماي بعنابة عن ردة فعله أمام لاعب منتخب تونس”متأسف على ردة الفعل، هكذا تكون الداربيات المغاربية، صحيح أنها مقابلة ودية لكن دخلنا في أجواء رسمية بعض الشيء”.

كما أضاف بلماضي “الحادثة تحدثت مع اللاعب الطاقم الفني وغلقنا ملف هذا الأمر، يحدث مثل هذه الأمور، أؤكد أن تونس تملك خبرة و تجربة ومنتخب مونديالي، لا يقل أهمية من المنتخبات الأخرى، سقطنا في بعض الأخطاء أمام منتخب قوي تكتيكيا وبدنيا”.

وختام مدرب الكتيبة الوطنية “وقعنا في أخطاء في الشوط الأولى، لكن صححنا عدد منها في الشوط الثاني و سيطرنا على الشوط كاملا، كنا قادرين على الفوز”