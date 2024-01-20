بلماضي يكشف حجم الإصابة التي يعاني منها بن ناصر

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر.

وقال جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “بن ناصر يعاني بعض الشيء من ألام على مستوى العضلة، لقد عانى بعض الشيء منها في أخر يوم لنا”

كما أضاف “قام بعملية IRM على مستوى المصحة، و راديولوجيك، اليوم هو جيد، السر الطبي لا أستطيع منحكم إياه”.

و طمأن الكوتش جمال بلماضي الجميع عن صحة دينامو الخضر الذي سيكون جاهزا بنسبة كبيرة في مباراة موريتانيا الثلاثاء القادم.

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