“بلماضي” يكشف حقائق جديدة عن مشواره مع الخضر غدا الجمعة

سيكون الجمهور الرياضي الجزائري غدا الجمعة على موعد مع إكتشاف حقائق جديدة تخص مشوار الناخب الوطني جمال بلماضي مع الخضر.

الموقع الرسمي للفاف كشف اليوم الخميس أن حصة “فوتبال ماغازين” على القناة الإذاعية الثالثة ستبث حوارا حصريا مع “بلماضي” الجمعة من الساعة 11:00 إلى 12:00.

موقع الفاف أضاف ان “بلماضي” سيتحدث عن مشواره مع التشكيلة الوطنية وتتويجه بكأس أمم إفريقيا 2019.

وأشار الموقع أيضا لنزول رئيس الفاف خير الدين زطشي ضيفا على حصة “ستوديو الكرة” التي تبث على القناة الإذاعية الأولى الجمعة بداية من 10:00.