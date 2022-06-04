بلماضي يكشف حقيقة التباري مع منتخب مونديالي مستقبلا

تطرّق الناخب الوطني جمال بلماضي إلى موضوع التباري وديا أمام منتخب مونديالي خلال الاشهر القليلة المقبلة.

كما قال بلماضي في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم عقب مباراة أوغندا عن هذا الأمر: ” إلى حد الأن نحن في مفاوضات جد متقدمة مع ايران للتباري وديا معها”.

وعن قرار التنقل للعب في ملعب 5 جويلية الأولمبي قال بلماضي. “قرار البقاء بملعب تشاكر كان قرار اللاعبين وأنا كنت دائما مع اللعب في مختلف ملاعب الوطن”.

وختم ” ارضية ملعب 5 جويلية كانت أكثر من صالحة لتطبيق كرة في المستوى”.

يذكر. ان منتخب إيران تأهل إلى مونديال قطر.