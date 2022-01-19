بلماضي يكشف حلوله لفكّ العقم الهجومي أمام كوت ديفوار

أكّد الناخب الوطني جمال بلماضي إقتناعه بالتشكيلة التي يمتلكها حاليا رغم الأمور السلبية التي حدثت في مباراتي سيراليون وغينيا الإستوائية.

وقال بلماضي عن العقم الهجومي “أولا وقبل كل شيء. حاليا لا نفكّر كثيرا في الأمور السلبية”. وأضاف “لم نسجّل هذا هو الأمر الذي يحيّر بعض الشيء. نتواجد في وضعية جيدة حاليا بعدما درسنا الأمور السلبية. عملت ما في وسعي لإيجاد الحلول المستقلبية والقضاء على مشكل العقم الهجومي”.

وإعترف بلماضي “صحيح اننا نواجه عقما هجوميا، لكن لا يجب التفكير كثيرا في المباريات الماضية”.

وقال مهندس التتويج بكأس افريقيا 2019 “سنلعب الكل في الكل من اجل التسجيل الهدف الأول لنا”.

كما ختم “المتأكد منه أننا يجب الفوز . والفوز لديه برنامج و استراتيجية. المنافس قوي وما يجب علينا الفوز لاغير”.