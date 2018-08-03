بلماضي يكشف خبايا مفاوضاته مع “الفاف” !

كشف “جمال بلماضي” مدرب الخضر عن خبايا مفاوضاته مع “الفاف” أين أكد أن “حكيم مدان” مناجير المنتخب الوطني تحدث معه منذ يومين وعرضه عليه فكرة تدريب المنتخب.

وقال بلماضي في تصريح لموقع “الفاف”: “المفاوضات بدأت منذ يومين عندما عرض علي حكيم مدان فكرة تدريب المنتخب الوطني”.

وأضاف: “تحدثت معه في مناسبة أولى، قبل أن ألتقي رئيس الفاف أين تحدثنا بشكل أكبر عن الموضوع”.

وتابع: “نعن التيار مرة بسرعة بيننا، تحدثنا عن أمور المنتخب وعن ما يجب القيام به من أجل إخراج المنتخب من المرحلة السيئة التي يمر بها”.

وختم كلامه: “في نهاية الأمر كانت أفكارنا متقاربة، وأن التعاون بيننا ممكن”.