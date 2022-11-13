بلماضي يكشف دوافع استدعاء ليريس ويشبّهه بـ “الدينامو” بن ناصر

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن الاسباب الحقيقية وراء استدعائه مدافع سامبدوريا مهدي ليريس في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم بمركز التحضيرات بسيدي موسى.

وقال جمال بلماضي:” ليريس يملك امكانيات جيدة و خاصة به، في سن 18 سنة تنقل الى الدوري الايطالي، لاعب متعدد المناصب، لاعب استحقه كثيرا واعتمد عليه في عدد من الخطط. الشيء الاهم الذي يملكه أنه متعدد المناصب”.

و أضاف بلماضي :”لاعب يستطيع منحنا الحلول الإضافية، سابقا كان لدينا مشكل في المناصب و أجبرنا سابقا على تغيير عدد من مناصب اللاعبين على غرار بن ناصر، الذي نجحنا معه. كان يحمل رقم 10 في امبولي لكنه حاليا ينشط متوسط ميدان دفاعي. و لما لا تكرار نفس السيناريو مع مهدي ليريس”.