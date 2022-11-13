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الرياضة

بلماضي يكشف دوافع استدعاء ليريس ويشبّهه بـ “الدينامو” بن ناصر

بقلم عزيز طالبي
بلماضي يكشف دوافع استدعاء ليريس ويشبّهه بـ “الدينامو” بن ناصر
بلماضي
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كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن الاسباب الحقيقية وراء استدعائه مدافع سامبدوريا مهدي ليريس في الندوة الصحفية التي عقدها اليوم بمركز التحضيرات بسيدي موسى.

وقال جمال بلماضي:” ليريس يملك امكانيات جيدة و خاصة به، في سن 18 سنة تنقل الى الدوري الايطالي، لاعب متعدد المناصب، لاعب استحقه كثيرا واعتمد عليه في عدد من الخطط. الشيء الاهم الذي يملكه أنه متعدد المناصب”.

و أضاف بلماضي :”لاعب يستطيع منحنا الحلول الإضافية، سابقا كان لدينا مشكل في المناصب و أجبرنا سابقا على تغيير عدد من مناصب اللاعبين على غرار بن ناصر، الذي نجحنا معه. كان يحمل رقم 10 في امبولي لكنه حاليا ينشط متوسط ميدان دفاعي. و لما لا تكرار نفس السيناريو مع مهدي ليريس”.

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