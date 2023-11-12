بلماضي يكشف سبب غياب ديلور عن قائمته

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن وضعية المهاجم أندي ديلور، وسبب عدم توجيهه الدعوة لهذا الأخير للتواجد في التربص المقبل.

وصرح بلماضي، في هذا الخصوص، خلال ندوته الصحفية: “عندما نتحدث عن ديلور، يجب أن نذكر اللاعبين الذين ينشطون في منصبه على غرار سليماني، وبونجاح”.

كما أضاف الناخب الوطني: هناك أيضا أمين غويري، القادر على اللعب في ذات المنصب، ولا يمكنني أخذ ثلاثة لاعبي رأس حربة في المنافسات المقبلة”.

يذكر أن أندي ديلور، سجل ثلاثية كاملة، أهدى من خلاها الفوز لناديه أم صلال، في مباراتهم الأخيرة امام فريق معيذر.