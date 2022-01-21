بلماضي يكشف سرّ تهميش عمورة و عدم إعتماده على وناس

وضّح الناخب الوطني جمال بلماضي بشأن عدم إعتماده على الثنائي الشاب ادم وناس ومحمد امين عمورة الذي كان يطالب بهما الجميع.

وقال بلماضي لحظة مغادرته مطار دوالا الكاميرونية اليوم “”بصراحة. لم أرد المغامرة بعمورة. صحيح يملك إمكانات كبيرة، لكنّه لا يزال شابا. البعض ضخّمه كثيرا. والبعض تكلّم عن أشياء يملكها لكن لا يملكها”.

وعن عدم إعتماده على جناح نابولي ادم وناس قال بلماضي “وناس أصيب بكورونا. لم أستطيع الاعتماد عليه صراحة. و حتى الكاف تمنع ذلك”.