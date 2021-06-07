بلماضي يكشف سرّ عدم خسارة الخضر في 26 مباراة متتالية !

أشاد الناخب الوطني “جمال بلماضي” بأداء لاعبيه مؤكدا أن عدم الخسارة في 26 مباراة متتالية بتنوع المنتخبات والمباريات منها الرسمية والودية يؤكد على قوة هذا المنتخب وأيضا أن الأمور ليست سهلة أبدا لتحقيق مثل هذا الرقم.

وقال “بلماضي” في تصريحاته: “أنا سعيد بطبيعة الحال، 26 مباراة دون هزيمة أمر رائع، وحذرت اللاعبين من أن نقع في فخ أن الأمور سهلة وعادية نفوز مباراة تلو الأخرى، لا فالأمور لا تسير هكذا فلكل مباراة تحضيراتها وخصائصها”.

وأضاف: “كل مباراة وظروفها، علينا أن نتطور في مختلف الخطوط، لكي نحافظ على هذا الثبات في النتائج، وهذا ما يعجبني في هذا المنتخب، فنحن ثابتون في النتائج وان شاء الله يكون المستقبل أفضل لنا”.