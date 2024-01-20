بلماضي يكشف سر الاكتفاء بالتعادل أمام بوركينافاسو

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن الأسباب الحقيقية وراء عدم الفوز أمام منتخب بوركينافاسو والاكتفاء بالتعادل.

وقال جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية عقب المباراة “إذا أردنا الذهاب بعيدا في كأس أمم إفريقيا يجب انتظار مباريات كبيرة مثل هذه، ثقتي كبيرة في اللاعبين”

كما أضاف بلماضي “الجميع دخل نفس التركيز و الحماس، ثقتي كبيرة فيهم، صنعنا عدد كبير من الفرص، و خصنا تحويل الفرص إلى أهداف”.

وختم مهندس التتويج بكان 2019 “لا يوجد أمر سهل أن تلعب أمام منتخب يلعب الأدوار الأولى في المنافسة، لم نضيع شيء و مزال نحافظ على أنفسنا و مستوياتنا”.

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