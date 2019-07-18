بلماضي يكشف سر بقاء براهيمي في الإحتياط طيلة مباريات الكان !

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن سر إبقائه اللاعب ياسين براهيمي في دكة البدلاء طيلة مباريات كأس امم إفريقيا الحالية.

ونشط بلماضي ندوة صحفية صبيحة اليوم الخميس للحديث عن المباراة النهائية التي ستجمع الجزائر، بالمنتخب السنغالي سهرة غد الجمعة قائلا:

” ياسين براهيمي من أهم إطارات المنتخب الوطني وهو يلعب في فريق كبير، إلا أنه أصيب في المنافسة ومن الصعب عليه العودة واللعب بعض المباريات”.

وأَضاف: ” بلايلي ينافسه على نفس المنصب، ونحن نسير هذا بطريقة جيدة بما أننا لدينا رجال عقلاء يحترمون روح المجموعة”.