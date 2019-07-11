“بلماضي” يكشف سر بكائه بعد التأهل !!

تحدث الناخب الوطني “جمال بلماضي” عن سر بكائه رفقة النجم “يوسف عطال” بعد التأهل للدور النصف النهائي من “الكان”.

وقال “بلماضي” في الندوة الصحفية التي أعقبت اللقاء.

“مباراة كوت ديفوار تميزت بالضغط الكبير والحماس أيضا والمشاعر خاصة أن سلسلة ركلات الترجيح كانت مليئة بالسوسبانس”.

“يوسف عطال كان موجود أمامي أثناء تنفيذ ركلات الترجيح وهو شخص محبوب من طرف الجميع، كان يريد تنفيذ ركلة ترجيح ولم يستطع بسبب الإصابة وكان يُعاني بسبب ذلك”.

“إذا لم أقم بماقمت به عندما عانقت عطال فإنني لا أملك مشاعر إنسانية وبالتأكيد أن الكل كان يشعر بنفس المشاعر”.

وختم:”أنا إنسان مثلكم وبإمكاني البكاء أيضا”.