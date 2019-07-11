“بلماضي” يكشف “سر” قهر “نيجيريا” والتأهل للنهائي !!

كشف الناخب الوطني “جمال بلماضي” عن مايجب القيام به للتأهل ضد نيجيريا والمرور للدور النهائي من منافسة كأس أمم إفريقيا.

وقال “بلماضي” خلال الندوة الصحفية.

“يجب أن يسترجع اللاعبون أنفاسهم سهرة اليوم أولا بعد المباراة الشاقة وسيكون الأمر مُشابها عندما واجهتنا “كوت ديفوار” اليوم بيوم راحة ناقص”.

“الآن نحن من سنخوض مواجهة نيجيريا بيوم راحة ناقص مقارنة بخصمنا الذي لعب البارحة”.

“يجب إسترجاع الأنفاس في أقرب فرصة وبعد ذلك المرور للجانب البسيكولوجي خاصة وأننا سنواجه منافس صعب جدا”.

“في حال تأهل تونس لنصف النهائي فسنكون المنتخب الوحيد الذي لم يُشارك في المونديال الآخير الموجود في المربع الذهبي وهدفي الأول منذ قدومي للخضر هو إعادة المنتخب الوطني لمكانته مع الكبار”.