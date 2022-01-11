بلماضي يكشف علاقته مع اللغة العربية ويردّ.. تكلّم سأجيبك

ابدى الناخب الوطني جمال بلماضي ردّة فعل إيجابية بالنسبة للتعادل المخيّب اليوم أمام منتخب سيراليون بملعب جابوما.

وقال بلماضي عن التحضيرات التي ستبدأ اليوم خلال الندوة الصحفية “انا مسؤول عن الهزيمة و اتحمّلها، صحيح أن النتيجة أعتبرها سلبية”.

وأضاف “بداية من يوم غد. سنشرع في التحضيرات مباشرة وسنفعل المستحيل للعودة إلى الطريق الصحيح”.

وفي تصريح جانبي له كشف بلماضي عن علاقته الجيّدة مع اللغة العربية ودافع عنها”تكلّم سأجيبك.. لكن المسؤولين هنا أضن أنّهم يمنعون ذلك” أضاف ” تفضّل تفضّل سأجيبك”.