بلماضي يكشف عنوان إقامته في الجزائر.. “هادي داري!”

الرياضة
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بلماضي يكشف عنوان إقامته في الجزائر.. “هادي داري!”
بقلم إسماعيل عشاش

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، عن مقر إقامته عند تواجده في أرض الوطن، وهذا في تصريحات للتلفزيون الجزائري.

وأوضح الرجل الأول في الخضر، بأنه ورغم أن عقده يُشير لضرورة إستفادته من مسكن راقٍ، إلا أنه رفض ذلك.

وأكد بأن مقر سُكناه رفقة أسرته وأبنائه، هو مركز التحضيرات بسيدي موسى، بإعتباره يتوفر على كل ضروريات الحياة.

وقال :”العقد ينص على إستفادتي من سكن بكل مُتطلباته، ولكني رفضت، لأني مُرتاح في سيدي موسى”.

وواصل :”أشعر وكأني في البيت، أنا مُرتاح هنا، وحتى أسرة زوجتي قريبون مني”.

وختم :”نوعية الحياة هنا مُناسبة للعمل، وتُساعدني كثيرا”.


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