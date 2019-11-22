بلماضي يكشف عن أمور صادمة وجدها عند وصوله للخضر

كشف جمال بلماضي، بأنه صُدم بما وجده داخل المنتخب الوطني، عندما وصل للعارضة الفنية خلفا لرابح ماجر.

وأوضح التقني الجزائري، بأن الأمور كانت كارثية، لدرجة لا يُمكن وصفها، وهو ما أثر سلبا على نتائج الخضر.

وقال في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة :”لقد عقدنا إجتماعا لمدة 4 ساعات، قام فيها الجميع بطرح كل شيء بصفة مُباشرة”.

وواصل :”لا يُمكنني منح التفاصيل، ولكني أؤكد لكم بأن ما سمعته كان مُحزنا لدرجة لا يُمكن وصفها”.

وأردف :”لم أصدق بأن درجة الحقد بين بعض الركائز وصلت لتلك الدرجة”.

وأشار مُهندس التتويج بالكان الأخيرة، بأنه عمل على مُداواة الجُرح بصفة تدريجية، لكي تعود الروح الأخوية داخل مجموعته.