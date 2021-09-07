بلماضي يكشف عن التشكيلة المعنية بمواجهة بوركينافاسو

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن التشكيلة الاساسية التي سيدخل بها مباراة اليوم أمام منتخب بوركينافاسو في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كاس العالم 2022.

وأجرى الناخب الوطني جمال بلماضي بعض التغييرات على التشكيلة الاساسية مقارنة بالمباراة السابقة التي فاز بها المنتخب الوطني يوم الخميس الماضي أمام منتخب جيبوتي بثمانية أهداف نظيفة.

وقرر بلماضي إشراك مهاجم واحد فقط في هذه المباراة بالدفع بإسلام سليماني في الهجوم، وعودة سفيان فيغولي للوسط مكان بغداد بونجاح..

التشكيلة الاساسية:

حراسة المرمى : مبولحي

الدفاع: بن العمري، ماندي، زفان، بن سبعيني،.

الوسط، بن ناصر، زروقي، فيغولي

الهجوم، بلايلي محرز، سليماني.