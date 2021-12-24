بلماضي يكشف عن القائمة المعنية بالمشاركة في كان الكاميرون
بقلم يونس رزيق
كشف الناخب الوطني جمال بلماضي قائمة اللاعبين المعنيين بخوض نهائيات كاس امم إفريقيا 2021 المزمع إقامتها بالكاميرون ما بين 9 جانفي و 6 فيفري.
قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في نهائيات كاس أمم إفريقيا:
مبولحي، أوكيدجة، زغبة.
الدفاع: ماندي، بدران، تاهرات، بن العمري، توقاي، عطال، بن عيادة، حلايمية، بن سبعيني، شتي.
وسط الميدان: زروقي، بلقبلة، بن دبكة، زرقان، فيغولي، بن ناصر.
الهجوم: محرز، أوناس، بلايلي، بن رحمة، بولاية، براهيمي، سليماني، بونجاح، عمورة
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