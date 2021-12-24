بلماضي يكشف عن القائمة المعنية بالمشاركة في كان الكاميرون

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي قائمة اللاعبين المعنيين بخوض نهائيات كاس امم إفريقيا 2021 المزمع إقامتها بالكاميرون ما بين 9 جانفي و 6 فيفري.

قائمة اللاعبين المعنيين بالمشاركة في نهائيات كاس أمم إفريقيا:

مبولحي، أوكيدجة، زغبة.

الدفاع: ماندي، بدران، تاهرات، بن العمري، توقاي، عطال، بن عيادة، حلايمية، بن سبعيني، شتي.

وسط الميدان: زروقي، بلقبلة، بن دبكة، زرقان، فيغولي، بن ناصر.

الهجوم: محرز، أوناس، بلايلي، بن رحمة، بولاية، براهيمي، سليماني، بونجاح، عمورة