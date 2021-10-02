بلماضي يكشف عن القائمة المعنية بالمواجهة المزدوجة أمام النيجر
بقلم يونس رزيق
كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن القائمة المعنية بالتربص الذي سيدخله الخضر شهر أكتوبر الجاري، تحسبا للمواجهة المزدوجة أمام منتخب النيجر يومي 8 و 12 أكتوبر.
وضمت قائمة بلماضي كل من :
حراس المرمى: مبولحي، أوكيدجة، ميجادل
الدفاع: زفان، بن عيادة، عطال، بن سبعيني، بن العمري، فارس، ماندي، طوبة، بدران، مديوب
وسط الميدان: بن ناصر، زرقان، زروقي، فيغولي، ، بلقبلة، بوداوي.
الهجوم: سليماني، بونجاح، محرز، بلايلي، أوناس، بن رحمة
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