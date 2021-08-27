بلماضي يكشف عن القائمة المعنية بمواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن القائمة المعنية بالتربص الذي سيدخله الخضر شهر سبتمبر القادم، تحسبا لمواجهتي منتخبي جيبوتي وبوركينافاسو أيام 2 و7 سبتمبر.

وضمت قائمة بلماضي كل من :

حراس المرمى: مبولحي، أوكيدجة، ميجادل

الدفاع: زفان، بن عيادة، خاسف، بن سبعيني، بن العمري، حلايمية، ماندي، طوبة، بدران.

وسط الميدان: بن ناصر، زرقان، زروقي، فيغولي، ، بلقبلة، بوداوي.

الهجوم: سليماني، بونجاح، دولور، محرز، بلايلي، غزال، بن رحمة

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