بلماضي يكشف عن القائمة المعنية بمواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو
بقلم يونس رزيق
كشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن القائمة المعنية بالتربص الذي سيدخله الخضر شهر سبتمبر القادم، تحسبا لمواجهتي منتخبي جيبوتي وبوركينافاسو أيام 2 و7 سبتمبر.
وضمت قائمة بلماضي كل من :
حراس المرمى: مبولحي، أوكيدجة، ميجادل
الدفاع: زفان، بن عيادة، خاسف، بن سبعيني، بن العمري، حلايمية، ماندي، طوبة، بدران.
وسط الميدان: بن ناصر، زرقان، زروقي، فيغولي، ، بلقبلة، بوداوي.
الهجوم: سليماني، بونجاح، دولور، محرز، بلايلي، غزال، بن رحمة
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