بلماضي يكشف عن ثورة التغييرات التي سيحدثها في تشكيلة الخضر

وضع الناخب الوطني جمال بلماضي النقاط على الحروف بشأن التغييرات الكبيرة التي سيحدثها في التشكيلة الوطنية.

وقال بلماضي لدى مغادرته دوالا الكاميرونية رفقة اللاعبين “أولا وقبل كل شيء. يجب علينا عدم الدخول في متاهات بالجملة. و لا يجب علينا أن ندخل في أخطاء بدائية وطويلة بسبب خسارة مباراتين فقط”.

وعن الأخطاء والعقم التهديفي قال بلماضي “يجب النظر إلى الأخطاء و تغيير بعض الأمور في بيت المنتخب الوطني. عندما لا نسجّل هدفا واحدا لصالحنا في الدورة، هناك مشكل في هذا الجانب، كما أؤكد أن الأمور لا تسير وفق ما خططنا له”.

وختم حديثه عن الجانب التقني “الجانب التقني لست مسؤولا عنه وإنما أنا مسؤول عن المنتخب الوطني واللاعبين وعن النتائج”.