بلماضي يكشف عن خطواته الأولى للإطاحة بالكاميرون

عقد الناخب الوطني جمال بلماضي ندوة صحفية اليوم بداية من 11 سا بالتوقيت المحلي. أين تطرّق للعديد من الأمور المتعلّقة بالتحضير لمباراة الدور الفاصل أمام الكاميرون.

وكشف بلماضي اليوم “يجب الاجتماع مع اللاعبين والمفاهمة بيننا من اجل إعطاء الحلول لأنفسنا قبل موعد الكاميرون المؤهل للمونديال ” وأضاف “الوقت لي في صالح أي لاعب من اجل تقديم ما عليه خاصة وأن الزمن بين مباراتي الكاميرون قصير جدا”

كما قال مهندس التتويج بكأس امم افريقيا 2019 ” توقيت المباراة قدّم بيومين، وهناك علامة استفهام من قبل المسيّرين لكن من جانبنا سنقوم بما علينا في فترة التحضيرات “