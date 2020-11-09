بلماضي يكشف عن طموحه لتحطيم الرقم القياسي للمنتخب المصري

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أن تركيزه منصب على التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة المزمع إقامتها في الكاميرون سنة 2022.

وأجاب بلماضي صحفي bein sport اليوم الإثنين بخصوص طموحه في تحطيم الرقم القياسي الذي هو بحوزة المنتخب المصري بـ24 مباراة دون هزيمة قائلا:

“هذه الأرقام مهمة بالنسبة لنا لكن الأهم دائما هو التركيز على الأهداف التي تنتظرنا، لدينا الآن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كاس أمم إفريقيا 2022، ونحن بطل النسخة الأخيرة، وسنكون المنتخب الذي يسعى الجميع للإطاحة به، لكن الأرقام القياسية مهمة بالنسبة للاعبين وهو يسعون دائما لتحطيمها”.