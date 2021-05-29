بلماضي يكشف عن قائمة اللاعبين المعنيين بتربص الخضر

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي اليوم السبت، عن قائمة اللاعبين العمنيين بالتربص المقبل للمنتخب الوطني.

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، القائمة التيب كشف عنها بلماضي، والتي ضمت 30 لاعبا.

وصنع الحارس الشاب لفريق أولمبي المدية المفاجأة، بتواجده ضمن هذه القائمة، والتي شهدقت أيضا تواجد اسم كل من أحمد توبا، ورمزي زروقي.

يذكر أن المنتخب الوطني سيدخل في تربص تحضيري هذا الاثنين، بمركز سيدي موسى، تحضيرا للمباريات الودية التي ستجمعه بكل من منتخبات موريطانيا، مالي، وتونس.

وضمت القائمة التي كشف عنها جمال بلماضي، أسماء كل من: