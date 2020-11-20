بلماضي يكشف عن مغامرة محرز أمام زيمبابوي رغم الإصابة!

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، عن تعرض اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز لإصابة على مستوى الظهر فور وصوله إلى المركز التقني بسيدي موسى.

وتحدث الناخب الوطني صبيحة اليوم الجمعة عن إصابة اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز في حوار مع القناة الإذاعية الثالثة قائلا:

“عندما وصل رياض محرز إلى الجزائر كان يعاني من إصابة على مستوى الظهر والأضلع، وخضع للكشف بالأشعة بالمركز التقني لتحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى”.

وأَضاف: “قلت له بأنه بإمكانه عدم المشاركة في اللقاء الأول إلا أنه رفض وأصر على المشاركة رفقة رفقائه، وحتى المباراة الثانية سمحت له بعدم مرافقة الفريق إلى هيراري، لكنه أصر على التنقل وشارك رغم الإصابة، مع العلم أنه تنتظره مباراة هامة أمام توتنهام مع فريقه مانشستر سيتي هذا الاسبوع”.